Захарова прокомментировала слова Шалленберга о рычагах влияния на РФ

Официальный представитель МИД также отметила, что Шалленберг и ранее «славился странными заявлениями». «Например, осенью прошлого года обвинил Россию в “тысячелетнем” вмешательстве в дела Украины, — напомнила она. — А о том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии, мы слышим с 2019 года. На Западе умудрились договориться до того, что якобы “Австрия — шпионский авианосец России”.