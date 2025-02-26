Захарова прокомментировала слова Шалленберга о рычагах влияния на РФ

Дипломат обратила внимание на высказывания Шалленберга о том, что без ЕС переговоры по Украине не состоятся, так как на европейских счетах находится более €200 млрд российских активов, без обсуждения которых, по его словам, «не будет никакой сделки с РФ».
«Рычаги влияния у Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» — написала она в Telegram-канале. «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, «сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение».
Официальный представитель МИД также отметила, что Шалленберг и ранее «славился странными заявлениями». «Например, осенью прошлого года обвинил Россию в “тысячелетнем” вмешательстве в дела Украины, — напомнила она. — А о том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии, мы слышим с 2019 года. На Западе умудрились договориться до того, что якобы “Австрия — шпионский авианосец России”.
«Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про “рычаги”. Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими “рычагами”, — так это избавления от российского качественного и надежного газа по выгодным ценам», — заключила дипломат.