NYT: США пытались убрать пункт о гарантиях безопасности из сделки с Киевом

Как указывает издание, ссылаясь на украинского чиновника, американская делегация отмечала, что такой пункт «выходит за рамки переговоров о правах на добычу полезных ископаемых».
Формулировка об американских гарантиях, вошедшая в последнюю версию документа, как пишет газета, «размыта и не указывает на конкретные обязательства США по обеспечению безопасности Украины».
25 февраля Трамп допустил, что Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать это соглашение. Сам Зеленский отказывался подписывать документ, несмотря на заявленную готовность к сделке. Он отмечал, что в предложенном Киеву варианте отсутствовали гарантии безопасности.