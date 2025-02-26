NYT: США пытались убрать пункт о гарантиях безопасности из сделки с Киевом

25 февраля Трамп допустил, что Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать это соглашение. Сам Зеленский отказывался подписывать документ, несмотря на заявленную готовность к сделке. Он отмечал, что в предложенном Киеву варианте отсутствовали гарантии безопасности.