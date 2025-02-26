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NYT: США пытались убрать пункт о гарантиях безопасности из сделки с Киевом

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения с киевскими властями по полезным ископаемым Украины. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: РИА "Новости"

Как указывает издание, ссылаясь на украинского чиновника, американская делегация отмечала, что такой пункт «выходит за рамки переговоров о правах на добычу полезных ископаемых».

Формулировка об американских гарантиях, вошедшая в последнюю версию документа, как пишет газета, «размыта и не указывает на конкретные обязательства США по обеспечению безопасности Украины».

25 февраля Трамп допустил, что Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать это соглашение. Сам Зеленский отказывался подписывать документ, несмотря на заявленную готовность к сделке. Он отмечал, что в предложенном Киеву варианте отсутствовали гарантии безопасности.