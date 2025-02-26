В Сербии заявили о попытке госпереворота

«В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство — ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает», — сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО.
Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию.
«Протесты против власти — это всегда первая точка цветной революции… Вторая фаза — отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе», — отметил политик.
Третий этап, по мнению Вулина, — это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии.
Четвертый же этап — это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.