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В Сербии заявили о попытке госпереворота

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Сербии происходит попытка госпереворота, но мы справимся, большая часть народа за нас, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.

Источник: AP 2024

«В Сербии происходит попытка государственного переворота, но мы (правительство — ред.) справимся, большая часть народа нас поддерживает», — сказал Вулин в ходе встречи со студентами МГИМО.

Он подчеркнул, что это попытка противников России и Сербии организовать очередную цветную революцию.

«Протесты против власти — это всегда первая точка цветной революции… Вторая фаза — отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе», — отметил политик.

Третий этап, по мнению Вулина, — это программирование лидеров. Сербия, по словам политика, достигла именно этой стадии.

Четвертый же этап — это массовый протест и лихорадочный поиск инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего не остается прежним, заключил Вулин.