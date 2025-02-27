Анна Минькова представила главу департамента молодежной политики Кубани

Деятельность департамента будет направлена на поддержку молодежных инициатив, развитие творческого потенциала и предпринимательских навыков, а также на продвижение волонтерства. Особое внимание будет уделено помощи молодежи в трудоустройстве, образовании и самореализации. В Год защитника Отечества акцент будет сделан на вовлечении молодежи в патриотические мероприятия.