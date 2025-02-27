Анна Минькова представила главу департамента молодежной политики Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела встречу с представителями молодежной политики Краснодарского края. Мероприятие прошло в арт-резиденции «Дом книги». В ходе встречи обсуждались вопросы наставничества, трудоустройства молодых людей и поддержки волонтерского движения. Минькова также представила нового руководителя департамента молодежной политики Краснодарского края Романа Дмитриева, имеющего многолетний опыт работы с молодежью региона.
По словам Миньковой, департамент станет ключевым центром для молодежи Краснодарского края, численность которой составляет около 1,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет. Основная цель департамента — создание комфортного пространства для самореализации молодых людей.
Деятельность департамента будет направлена на поддержку молодежных инициатив, развитие творческого потенциала и предпринимательских навыков, а также на продвижение волонтерства. Особое внимание будет уделено помощи молодежи в трудоустройстве, образовании и самореализации. В Год защитника Отечества акцент будет сделан на вовлечении молодежи в патриотические мероприятия.