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Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз даст твёрдый ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении товаров из союза, заявил агентству Рейтер неназванный источник из Еврокомиссии.

Источник: © РИА Новости

Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США.

«ЕС отреагирует “твердо и немедленно” на новые пошлины — отсылка (источника — ред.) к последним угрозам Трампа», — передает агентство со ссылкой на источник из ЕК.

Источник добавил агентству, что ЕС является крупнейшим в мире «свободным рынком», назвав это «благом» для Соединенных Штатов.

Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

ЕС
Трамп Дональд