Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин

Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.