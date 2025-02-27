Reuters сообщило о готовности ЕС ответить на введение Трампом пошлин

Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в изначально враждебном отношении к США.
«ЕС отреагирует “твердо и немедленно” на новые пошлины — отсылка (источника — ред.) к последним угрозам Трампа», — передает агентство со ссылкой на источник из ЕК.
Источник добавил агентству, что ЕС является крупнейшим в мире «свободным рынком», назвав это «благом» для Соединенных Штатов.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют о решении США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.