Путин поздравил силы спецопераций с профессиональным праздником

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником. Днем сил в специальных операциях. Объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии. Значительно повысило боеспособность вооруженных сил, позволило решать особые — зачастую уникальные — задачи в интересах страны для защиты наших граждан и суверенитета России», — сказал президент в видеообращении.
Он поблагодарил личный состав и ветеранов ССО за профессионализм и самоотверженность, «за верность воинскому долгу и присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач».
Глава государства отметил, что российский народ гордится силами спецопераций, их подвигами. «Уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества. Желаю вам здоровья и новых достижений в службе. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником!» — добавил Путин.
Силы специальных операций Вооруженных сил РФ — это высокомобильное формирование Минобороны, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории. Формирование ССО как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, запущенной министром обороны Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций был установлен указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошел в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.