Путин поздравил силы спецопераций с профессиональным праздником

Силы специальных операций Вооруженных сил РФ — это высокомобильное формирование Минобороны, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории. Формирование ССО как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы, запущенной министром обороны Анатолием Сердюковым. Впервые о создании ССО публично заявил в ноябре 2010 года заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Ленцов. День Сил специальных операций был установлен указом президента России Владимира Путина от 26 февраля 2015 года и вошел в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.