РФ и США обсудят в Стамбуле нормализацию работы посольств

Встрече предшествовали два предварительных технических контакта Москвы и Вашингтона по этой теме. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который, находясь в среду в Дохе, объявил о запланированной на 27 февраля встрече, «дипломаты, высокого уровня эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы». «[Они] накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и тоже создавали некомфортные условия для работы американского посольства в Москве», — отметил глава российской дипломатии.
Стороны пока не раскрывали составы делегаций, однако и в Москве, и в Вашингтоне дали понять, что встреча в Стамбуле будет целиком посвящена теме работы диппредставительств. Так, Лавров уточнил, что переговорщики в рамках этого контакта не будут затрагивать тему замороженных российских резервов. В Госдепе же позднее сообщили журналистам, что Украину и вопросы, связанные со сферой безопасности, выносить на обсуждение также не планируется.
В последние недели контакты РФ и США активизировались. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Почти полуторачасовая беседа состоялась спустя 23 дня после инаугурации Трампа. Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения и обмен гражданами. Затем, 18 февраля, в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в России, а также о снятии многолетних препон в работе российских дипломатических миссий. Встреча в Стамбуле станет логичным продолжением предметного обсуждения этой тематики.