РФ и США обсудят в Стамбуле нормализацию работы посольств

Стороны пока не раскрывали составы делегаций, однако и в Москве, и в Вашингтоне дали понять, что встреча в Стамбуле будет целиком посвящена теме работы диппредставительств. Так, Лавров уточнил, что переговорщики в рамках этого контакта не будут затрагивать тему замороженных российских резервов. В Госдепе же позднее сообщили журналистам, что Украину и вопросы, связанные со сферой безопасности, выносить на обсуждение также не планируется.