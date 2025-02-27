СМИ: США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

Один из источников сообщил агентству, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако он добавил, что добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином «значительно укрепились» за последние годы.