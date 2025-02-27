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СМИ: США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США и Россия рассматривают Арктику как возможное направление для экономического сотрудничества, включая совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов, передает агентство Блумберг.

Источник: Annie Spratt/CC0

«Обсуждения включают разработку природных ресурсов и торговые маршруты», — пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники, которые уточнили, что переговоры конфиденциальны и пока что находятся на ранней стадии.

По данным агентства, сотрудничество в энергетическом секторе также рассматривается как один из ключевых приоритетов США. Переговоры по этому вопросу проходят на фоне попыток американского лидера Дональда Трампа достичь урегулирования конфликта на Украине. В этом контексте Блумберг отмечает, что обе стороны сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию.

Один из источников сообщил агентству, что Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить связи России и Китая в арктическом регионе. Однако он добавил, что добиться этого будет сложно, поскольку отношения между Москвой и Пекином «значительно укрепились» за последние годы.

Президент России Владимир Путин в понедельник в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на Украине.

Представитель Кремля отметил также, что у Москвы есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам.

Трамп Дональд
Путин Владимир