Эксперт Наумов: США напрягает лидерство КНР в сфере редкоземельных металлов

«Но Штаты как ведущего потребителя высокотехнологичной продукции, при производстве которой применяются редкоземы, преимущество Китая как поставщика ресурсов не может не беспокоить. Так что интерес Трампа и его команды (а в ней много представителей высокотехнологичного бизнеса) к этому рынку вполне объясним», — добавил специалист.