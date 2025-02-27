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Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве экс-главы МВД Украины

Политик убежден, что гибель Монастырского в авиакатастрофе произошла из-за преднамеренной подмены навигационных координат.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к убийству министра внутренних дел Дениса Монастырского.

В своем Telegram-канале Дубинский упомянул список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые, по его словам, стали жертвами убийств, похищений и пыток за время правления Зеленского.

В этом перечне он также назвал Монастырского, утверждая, что его гибель в авиакатастрофе произошла из-за преднамеренной подмены навигационных координат.

Трагедия произошла 18 января 2023 года в Броварах, когда вертолет Super Puma потерпел крушение. В результате аварии погибли 14 человек, включая самого министра, а также его первого заместителя Евгения Енина.