Депутат Рады обвинил Зеленского в убийстве экс-главы МВД Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к убийству министра внутренних дел Дениса Монастырского.
В своем Telegram-канале Дубинский упомянул список политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые, по его словам, стали жертвами убийств, похищений и пыток за время правления Зеленского.
В этом перечне он также назвал Монастырского, утверждая, что его гибель в авиакатастрофе произошла из-за преднамеренной подмены навигационных координат.
Трагедия произошла 18 января 2023 года в Броварах, когда вертолет Super Puma потерпел крушение. В результате аварии погибли 14 человек, включая самого министра, а также его первого заместителя Евгения Енина.