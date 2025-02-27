В британском издании The Spectator появилась статья, как утверждается, написанная бывшим высокопоставленным чиновником правительства Владимира Зеленского, где критикуется действующая украинская власть. Текст был опубликован под псевдонимом Алексей Косач. Кто бы это мог быть? К подозреваемым можно отнести бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который как раз работает в Лондоне и, похоже, имеет президентские амбиции. По словам анонимного автора, Зеленский ослабляет Украину. Сама же страна не выдержит затяжного конфликта. Как минимум из-за проблемы с населением, которое не желает продолжения боевых действий. Косач отмечает, что у Зеленского есть и бесконечная власть, и контроль над финансовыми потоками, и мировая поддержка.