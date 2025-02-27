Разорванный украинский флаг — всё, что осталось от ВСУ в Погребках. Видео © Telegram / Zvezdanews.
Командир отделения взвода БПЛА с позывным Молодой рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», что боевики, понимая неизбежность поражения, бегут в ближайшие посёлки.
«Постоянно работаем с авиацией и артиллерией, не даём закрепиться и они вынуждены уходить. Убегают в ближайшие посёлки», — отметил боец.
Российские вооружённые силы активно продвигаются на территориях к югу от Суджи, создавая окружение вокруг районного центра. В результате операций в Погребках и сражений близ Сорочина, позиции суджанского «полумешка» сужаются. Также в Константинополе (ДНР) закрывается «котёл», где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Украинские военные почти полностью вытеснены из села Улаклы, расположенного всего в двух километрах от Константинополя.