Российские вооружённые силы активно продвигаются на территориях к югу от Суджи, создавая окружение вокруг районного центра. В результате операций в Погребках и сражений близ Сорочина, позиции суджанского «полумешка» сужаются. Также в Константинополе (ДНР) закрывается «котёл», где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Украинские военные почти полностью вытеснены из села Улаклы, расположенного всего в двух километрах от Константинополя.