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От бежавших боевиков ВСУ в курском посёлке Погребки остался лишь разорванный флаг

В посёлке Погребки Курской области обстановка стабилизировалась после отступления ВСУ. Всё, что осталось от них, — это разорванный украинский флаг. Бойцы продолжают продвигаться и закрепляться как в самом населённом пункте, так и за его пределами.

Источник: Life.ru

Разорванный украинский флаг — всё, что осталось от ВСУ в Погребках. Видео © Telegram / Zvezdanews.

Командир отделения взвода БПЛА с позывным Молодой рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», что боевики, понимая неизбежность поражения, бегут в ближайшие посёлки.

«Постоянно работаем с авиацией и артиллерией, не даём закрепиться и они вынуждены уходить. Убегают в ближайшие посёлки», — отметил боец.

Российские вооружённые силы активно продвигаются на территориях к югу от Суджи, создавая окружение вокруг районного центра. В результате операций в Погребках и сражений близ Сорочина, позиции суджанского «полумешка» сужаются. Также в Константинополе (ДНР) закрывается «котёл», где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Украинские военные почти полностью вытеснены из села Улаклы, расположенного всего в двух километрах от Константинополя.