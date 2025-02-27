На Украине уволили командующего объединёнными силами ВСУ

Как сообщал Life.ru, Гнатов причастен к военным преступлениям, более того, он бросил своих солдат в Мариуполе и бежал, притворившись беженцем. Владимир Рогов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, утверждает, что подчинённые Гнатову подразделения совершали военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.