За гаремом Трампа на Украине будет присматривать европейский евнух

И это тоже. В Одессе их беспокоит, разумеется, не население и не памятники архитектуры, а морской порт. Это крупнейший на Чёрном море торговый порт международного значения, способный принимать суда различных классов и размеров. Как военные, так и гражданские. Есть такая версия, что Майдан на Украине начался вовсе не из-за срыва «евроинтеграции», а из-за того, что Виктор Янукович хотел отдать порт китайцам за возможность получения от них кредита, который погасил бы все долги. Это очень серьёзный актив, за который всегда шли нешуточные баталии, лакомый кусок для всех, кто имеет интересы на Украине и способен их отстаивать.