Ранее сообщалось, что сын бывшего президента США в выпуске своего подкаста Triggered Podcast, доступного на платформе Spotify, высказался за то, чтобы Вашингтон рассматривал Россию в качестве союзника вместо Украины и оказывал ей военную поддержку. Предполагалось, что он называл такой выбор более логичным, учитывая влияние и мощь России.