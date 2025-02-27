Пресс-секретарь Трампа-младшего назвал фейком его заявление о поставках

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего опроверг распространенные в СМИ заявления о том, что в своем подкасте он призвал США поставлять оружие России, назвав их фальсификацией.
Он подчеркнул, что аудиозапись является полностью сфабрикованной и создана с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее, по его мнению, это не помешает противникам Трампа продолжать распространять данный фейк.
Ранее сообщалось, что сын бывшего президента США в выпуске своего подкаста Triggered Podcast, доступного на платформе Spotify, высказался за то, чтобы Вашингтон рассматривал Россию в качестве союзника вместо Украины и оказывал ей военную поддержку. Предполагалось, что он называл такой выбор более логичным, учитывая влияние и мощь России.