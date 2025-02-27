NYT: США упорно пытались убрать гарантии безопасности из сделки с Украиной

Вашингтон заявил, что такие формулировки намного превышали рамки обсуждения прав на полезные ископаемые. По информации издания, в последней версии договора слово о гарантиях стало размытым и не даёт чёткого понимания обязательств США по защите Украины.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что власти США желают прекратить огонь без обеспечения украинской стороне гарантии безопасности. Однако Киев продолжает стремиться к вступлению в Евросоюз и рассчитывает на поддержку Вооружённых сил Украины. Там ожидают 800 тысяч солдат со стороны западных стран.