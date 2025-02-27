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NYT: США упорно пытались убрать гарантии безопасности из сделки с Украиной

Представители администрации президента США Дональда Трампа активно стремились убрать из документа по ресурсам с Украиной все упоминания о гарантиях безопасности. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на данные украинского чиновника.

Вашингтон заявил, что такие формулировки намного превышали рамки обсуждения прав на полезные ископаемые. По информации издания, в последней версии договора слово о гарантиях стало размытым и не даёт чёткого понимания обязательств США по защите Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что власти США желают прекратить огонь без обеспечения украинской стороне гарантии безопасности. Однако Киев продолжает стремиться к вступлению в Евросоюз и рассчитывает на поддержку Вооружённых сил Украины. Там ожидают 800 тысяч солдат со стороны западных стран.