«Таким тоном с Россией не говорят»: Захарова жёстко ответила главе МИД Австрии

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — написала Захарова в телеграм-канале.
В декабре прошлого года Шалленберг заявил, что Евросоюз находится в противостоянии с Россией, которая, по его словам, пытается «подорвать общество», используя европейские свободы.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает международное право. Западные СМИ пишут, что Киев после начала президентства Дональда Трампа вновь попытается уговорить Запад выделить Украине помощь из замороженных российских активов.