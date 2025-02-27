Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций

Президент также отметил их вклад в ход текущей специальной военной операции, подчеркнув, что бойцы ССО успешно выполняют задачи как на линии передовой, так и в глубоком тылу противника. Он выразил признательность личному составу и ветеранам за высокий профессионализм, мужество и преданность воинскому долгу.