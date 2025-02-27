Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня Сил специальных операций отметил значимость объединения подразделений спецназначения для укрепления российской армии.
По его словам, это стало важным этапом в развитии вооруженных сил, позволив эффективно решать сложные задачи в интересах страны, обеспечивать безопасность граждан и защищать суверенитет государства.
Глава государства подчеркнул, что бойцы ССО уже заняли достойное место в истории военной славы России. Он напомнил, что именно военнослужащие этих подразделений оперативно пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя в 2014 году.
Президент также отметил их вклад в ход текущей специальной военной операции, подчеркнув, что бойцы ССО успешно выполняют задачи как на линии передовой, так и в глубоком тылу противника. Он выразил признательность личному составу и ветеранам за высокий профессионализм, мужество и преданность воинскому долгу.
Кроме того, Путин заверил, что развитие Сил специальных операций продолжится, что позволит повысить их мобильность, техническую оснащенность и боевую эффективность. Он подчеркнул, что эти войска должны оставаться мощной ударной силой России.
Президент отметил, что народ гордится подвигами спецназовцев и выразил уверенность в том, что они продолжат совершенствовать свое мастерство, успешно выполнять боевые задачи и надежно защищать национальные интересы страны.
Между тем стало известно, что Вооружённые силы России продвинулись к границе между ДНР и Запорожской областью, освободив территории площадью около 7,5 кв. км.