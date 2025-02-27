Зеленский назвал соглашение по редкоземельным металлам «рамочным»

Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам является рамочным, не требующим ратификации, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что за соглашением «последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда».
«Это рамочное соглашение, это про новые вещи, не прошлые… Сегодня вы не сможете вкладывать деньги в инвестиционный фонд, потому что нет следующего договора про фонд, и там будут отношения партнёров, деньги. И уже этот договор будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Зеленский отметил, что в документе, касающемся о редкоземельных металлов, указано, что киев «не является должником» Соединённых Штатов.
Кроме того, по его словам, соглашение будут подписывать министры. Зеленский добавил, что «рассчитывает на США» и президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, в рамках поездки он планирует подписать соглашение по природным ресурсам Украины, в том числе по редкоземельным металлам.