Согласно данным журнала Economist, американские власти рассматривают усиленную мобилизацию молодёжи в качестве единственной возможности для Киева противостоять потенциальному соглашению президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса.
В то же время на Украине признают, что в случае продолжения конфликта мобилизационные меры будут ужесточаться.
Издание отмечает, что украинская армия, уже сталкивающаяся с острой нехваткой личного состава, теперь испытывает дополнительное давление в связи с возможными шагами Трампа. Высокопоставленные американские чиновники полагают, что Киев сможет противостоять неблагоприятному соглашению только за счёт привлечения молодого поколения в ряды вооружённых сил. Украинские официальные лица, в свою очередь, подтверждают, что расширение мобилизации неизбежно при продолжении боевых действий.
По данным Economist, западные советники настойчиво продвигают идею усиления мобилизации, считая её наиболее эффективным способом быстрого увеличения боеспособности армии. Однако в самой Украине система предоставления отсрочек от призыва остаётся противоречивой, что вызывает споры внутри страны.
Журнал также отмечает, что Владимир Зеленский находится в сложном положении, балансируя между различными интересами, но, вероятно, ему придётся пойти на экономические риски ради сохранения страны. Тем временем ужесточение мобилизации, как признают украинские чиновники, неизбежно из-за отсутствия альтернативных решений. Однако такой шаг может ещё больше расколоть и без того ослабленное украинское общество и спровоцировать рост насилия в отношении сотрудников военкоматов.
Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев практически достиг потолка мобилизации.