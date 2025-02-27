Мобилизацию молодежи считают единственным шансом Киева против сделки

Журнал также отмечает, что Владимир Зеленский находится в сложном положении, балансируя между различными интересами, но, вероятно, ему придётся пойти на экономические риски ради сохранения страны. Тем временем ужесточение мобилизации, как признают украинские чиновники, неизбежно из-за отсутствия альтернативных решений. Однако такой шаг может ещё больше расколоть и без того ослабленное украинское общество и спровоцировать рост насилия в отношении сотрудников военкоматов.