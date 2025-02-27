Депутаты СРЗП внесут проект о бесплатной юридической помощи пенсионерам

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что пенсионеры являются одной из наиболее уязвимых категорий населения. Они нередко становятся жертвами мошенничества, могут столкнуться с незаконными увольнениями и не всегда обладают достаточной осведомлённостью о своих правах, включая вопросы начисления пенсий и получения льгот. При этом квалифицированная юридическая помощь для большинства из них остаётся недоступной из-за высокой стоимости. Также он подчеркнул, что пожилые люди зачастую не знают, куда обращаться за поддержкой.