Холодные отношения: Россия и США изучают возможности сотрудничества в Арктике

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия занимает безусловное лидерство в Арктическом регионе, и многие страны проявляют интерес к сотрудничеству в сфере строительства ледоколов. Однако, по мнению президента, это невозможно осуществить без использования современных материалов.