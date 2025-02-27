Холодные отношения: Россия и США изучают возможности сотрудничества в Арктике

Американская сторона надеется, что сотрудничество в Арктике поможет ослабить связи между Россией и Китаем. Однако эксперты сомневаются в успехе таких планов, учитывая сближение Москвы и Пекина.
Переговоры по арктическому сотрудничеству пока находятся на ранней стадии, и их результаты остаются неопределёнными.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия занимает безусловное лидерство в Арктическом регионе, и многие страны проявляют интерес к сотрудничеству в сфере строительства ледоколов. Однако, по мнению президента, это невозможно осуществить без использования современных материалов.