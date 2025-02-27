Степанов: Трамп намерен контролировать редкоземельные металлы Канады

«Приходят к выводу, что цель антиканадских провокаций — подчинить Оттаву своей воле. Прежде всего, добившись максимально комфортных условий для американского бизнеса на местном рынке. Плюс в идеале получить контроль над богатыми месторождениями критического минерального сырья, включая редкоземельные металлы», — сказал он в беседе с ТАСС.