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Степанов: Трамп намерен контролировать редкоземельные металлы Канады

Такого мнения придерживаются эксперты из Канады.

Американский лидер Дональд Трамп планирует добиться контроля над редкоземельными металлами Канады, заявил посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов.

Он уточнил, что об этом свидетельствуют «провокационные» заявление Трампа о 51-м штате.

Дипломат уточнил, что такого мнения придерживаются эксперты из Канады.

«Приходят к выводу, что цель антиканадских провокаций — подчинить Оттаву своей воле. Прежде всего, добившись максимально комфортных условий для американского бизнеса на местном рынке. Плюс в идеале получить контроль над богатыми месторождениями критического минерального сырья, включая редкоземельные металлы», — сказал он в беседе с ТАСС.

Степанов также заявил, что риторика Трампа «сильно злит простых канадцев и ввела в ступор канадский политический истеблишмент».

Напомним, Трамп ввёл 25-процентные пошлины на импорт из Канады и предлагал присоединить страну к США в качестве 51-го штата.

Ранее сообщалось, что свыше 250 тысяч граждан и резидентов Канады поддержали парламентскую петицию, в которой содержится требование лишить Илона Маска гражданства.

Трамп Дональд