Депутат Рады из СИЗО обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

Ранее Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. По его мнению, экс-комик Зеленский делает всё, чтобы избежать выборов, что может привести к продлению конфликта с Россией до 2030 года.