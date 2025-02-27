Депутат Рады из СИЗО обвинил Зеленского в убийстве главы МВД Украины

«Министр МВД погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга); расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», — написал Дубинский в соцсетях.
Напомним, 18 января 2023 года в Броварах под Киевом произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни 14 человек. После инцидента МВД ограничило передвижение высокопоставленных лиц. Генпрокуратура предъявила обвинения пяти должностным лицам.
Ранее Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. По его мнению, экс-комик Зеленский делает всё, чтобы избежать выборов, что может привести к продлению конфликта с Россией до 2030 года.