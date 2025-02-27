В Италии заподозрили Х в неуплате налогов на 12,5 млн евро

Итальянская Финансовая гвардия завершила расследование в отношении компании X (прежде Twitter, заблокирован в РФ), по делу о возможном уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 миллиона евро.
Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Проверка, проводившаяся силовым подразделением Министерства финансов Италии, завершилась ещё в июне 2024 года, однако информация о ней стала известна только сейчас. Выявленные возможные нарушения касаются периода с 2016 по 2022 годы и связаны с бесплатной регистрацией пользователей на платформе в обмен на их персональные данные, которые затем использовались для профилирования. По мнению следователей, такая практика представляет собой бартерную сделку, подпадающую под действие налога на добавленную стоимость (НДС) и, соответственно, требующую налогообложения.
Предполагается, что компания X ведёт переговоры с итальянскими налоговыми органами, поскольку её владельцы были официально уведомлены о результатах проверки в прошлом месяце.
Аналогичные претензии ранее предъявлялись другой технологической корпорации. В декабре 2024 года прокуратура Милана завершила расследование по делу Meta**, подозреваемой в неуплате налогов на сумму 887,6 миллиона евро. По мнению следствия, Meta Group предоставляет пользователям доступ к своему программному обеспечению и цифровым сервисам в коммерческих целях, получая при этом их личные данные, информацию о взаимодействиях и поведении на платформе. Такой обмен, согласно итальянскому законодательству, квалифицируется как взаимообусловленное соглашение, на которое распространяется НДС.
В 2023 году Финансовая гвардия Италии уже заявляла, что процесс регистрации пользователей в Meta может считаться налогооблагаемой операцией, поскольку фактически подразумевает обмен учётной записи на персональные данные.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.