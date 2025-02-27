В Италии заподозрили Х в неуплате налогов на 12,5 млн евро

Проверка, проводившаяся силовым подразделением Министерства финансов Италии, завершилась ещё в июне 2024 года, однако информация о ней стала известна только сейчас. Выявленные возможные нарушения касаются периода с 2016 по 2022 годы и связаны с бесплатной регистрацией пользователей на платформе в обмен на их персональные данные, которые затем использовались для профилирования. По мнению следователей, такая практика представляет собой бартерную сделку, подпадающую под действие налога на добавленную стоимость (НДС) и, соответственно, требующую налогообложения.