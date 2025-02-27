Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм

Козловский тогда раскритиковал СМИ без критического мышления«, которые “подхватили фантазии господина Бородина и приписали мне все смертные грехи”. В интервью не было призывов “ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов”, объяснил актер и подчеркнул, что никуда из России не уезжал и продолжает выступать в театре. “В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я “сбежал” из России”, — написал Козловский.