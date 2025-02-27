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Al Jazeera: ХАМАС передало тела четырёх заложников Красному Кресту

Тела передали «вдали» от средств массовой информации.

Движение ХАМАС передало Красному Кресту тела четырёх заложников из Израиля, информирует телеканал Al Jazeera.

«Тела четырёх заложников были переданы Красному кресту в секторе Газа», — говорится в публикации.

По словам источников, передача тел была осуществлена в населённом пункте Хан-Юнис «без церемоний», а также «вдали» от средств массовой информации.

Напомним, вторая сделка по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников проводится с января.

Ранее сообщалось, что ХАМАС вернуло Израилю тела четырёх заложников. Израильское посольство в Российской Федерации приспустило флаг в знак скорби по заложникам, погибших в плену движения ХАМАС.