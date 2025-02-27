Al Jazeera: ХАМАС передало тела четырёх заложников Красному Кресту

Движение ХАМАС передало Красному Кресту тела четырёх заложников из Израиля, информирует телеканал Al Jazeera.
«Тела четырёх заложников были переданы Красному кресту в секторе Газа», — говорится в публикации.
По словам источников, передача тел была осуществлена в населённом пункте Хан-Юнис «без церемоний», а также «вдали» от средств массовой информации.
Напомним, вторая сделка по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников проводится с января.
Ранее сообщалось, что ХАМАС вернуло Израилю тела четырёх заложников. Израильское посольство в Российской Федерации приспустило флаг в знак скорби по заложникам, погибших в плену движения ХАМАС.