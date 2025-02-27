Оттава выступила против предложения не приглашать Трампа на саммит G7

По словам Уилкинсона, хотя высказывания Трампа вызвали у канадцев недовольство и раздражение, отказ от взаимодействия с Вашингтоном не является конструктивным решением. Министр подчеркнул, что Канада не может дистанцироваться от Соединённых Штатов, поскольку те останутся её ближайшим соседом, и взаимодействие между странами необходимо для укрепления двусторонних отношений.