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Оттава выступила против предложения не приглашать Трампа на саммит G7

По словам Уилкинсона, отказ от взаимодействия с Вашингтоном не является конструктивным решением.

Источник: Аргументы и факты

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон выразил несогласие с предложением лидера оппозиционной Новой демократической партии Джагмита Сингха исключить президента США Дональда Трампа из списка приглашённых на саммит G7 из-за его заявлений о 51-м штате.

По словам Уилкинсона, хотя высказывания Трампа вызвали у канадцев недовольство и раздражение, отказ от взаимодействия с Вашингтоном не является конструктивным решением. Министр подчеркнул, что Канада не может дистанцироваться от Соединённых Штатов, поскольку те останутся её ближайшим соседом, и взаимодействие между странами необходимо для укрепления двусторонних отношений.

Свою позицию Уилкинсон озвучил в среду перед началом закрытого совещания, которое возглавил премьер-министр Джастин Трюдо. Основной темой обсуждения стали введённые США пошлины.

Ранее британская сторона допустила возможность возвращения Российской Федерации в состав G7, которая в результате может снова стать G8.