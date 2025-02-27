Оттава выступила против предложения не приглашать Трампа на саммит G7

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон выразил несогласие с предложением лидера оппозиционной Новой демократической партии Джагмита Сингха исключить президента США Дональда Трампа из списка приглашённых на саммит G7 из-за его заявлений о 51-м штате.
По словам Уилкинсона, хотя высказывания Трампа вызвали у канадцев недовольство и раздражение, отказ от взаимодействия с Вашингтоном не является конструктивным решением. Министр подчеркнул, что Канада не может дистанцироваться от Соединённых Штатов, поскольку те останутся её ближайшим соседом, и взаимодействие между странами необходимо для укрепления двусторонних отношений.
Свою позицию Уилкинсон озвучил в среду перед началом закрытого совещания, которое возглавил премьер-министр Джастин Трюдо. Основной темой обсуждения стали введённые США пошлины.
Ранее британская сторона допустила возможность возвращения Российской Федерации в состав G7, которая в результате может снова стать G8.