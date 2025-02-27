Трамп отозвал разрешение на поставки нефти из Венесуэлы

Опрошенные Financial Times эксперты увидели в действиях США удар по нефтяной отрасли Венесуэлы. «Потеря разбавителя, поставляемого Chevron, является серьезной проблемой — он был спасательным кругом для их производства», — объяснил аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Шрайнер Паркер. Речь о веществе, которое используется для разжижения тяжелой сырой нефти. По версии Паркера, в результате добыча нефти в Венесуэле может упасть ниже 500 тыс барр. в сутки по сравнению с немногим более 900 тыс. барр. в сутки в 2024-м.