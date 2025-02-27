МИД: Анкара ожидает к лету увидеть конкретные шаги по решению на Украине

По его словам, Анкара отмечает наличие политической воли как со стороны США, так и России для достижения мирного решения. Фидан выразил уверенность, что в ближайшие месяцы ситуация начнёт переходить в практическую плоскость. Он также указал, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин считают нынешний момент подходящим для начала обсуждения возможных путей выхода из кризиса.