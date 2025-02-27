МИД: Анкара ожидает к лету увидеть конкретные шаги по решению на Украине

Турецкие власти рассчитывают, что к лету появятся конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передаёт ТАСС.
По его словам, Анкара отмечает наличие политической воли как со стороны США, так и России для достижения мирного решения. Фидан выразил уверенность, что в ближайшие месяцы ситуация начнёт переходить в практическую плоскость. Он также указал, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин считают нынешний момент подходящим для начала обсуждения возможных путей выхода из кризиса.
Министр подчеркнул, что в настоящее время ведётся работа по созданию механизма диалога, который позволит продвигаться в направлении мирного урегулирования.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что боевые действия на Украине не остановятся по линии соприкосновения.