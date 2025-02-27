Львова-Белова: готовы документы для возвращения 100 детей из Сирии в РФ

Подготовлены документы для возвращения в Российскую Федерацию из САР 10) несовершеннолетних, заявила Мария Львова-Белова.
«У нас готовы документы сейчас на 100 детей. Более тысячи обращений у нас в работе аппарата, это когда родственники разыскивают детей. Мы не знаем, все ли эти дети находятся в лагерях, то есть их просто ищут. Мы понимаем, что там несколько сотен детей наших точно есть», — сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка в беседе с РИА Новости.
Она подчеркнула, что работа, направленная на возвращение, продолжится после «стабилизации политической обстановки».
Ранее Львова-Белова заявила о работе над возвращением 16 детей с Украины. Кроме того, она подчеркнула, что российская сторона планирует воссоединить детей с родственниками на Украине.