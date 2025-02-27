Первый автобус с освобожденными палестинскими заключенными прибыл в Рамаллу

На опубликованных кадрах запечатлены моменты встречи освобождённых заключённых — у автобуса собралась многочисленная толпа. Транспортное средство, принадлежащее Международному комитету Красного Креста, доставило их в Рамаллу, административный центр палестинских территорий на Западном берегу.