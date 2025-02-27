Первый автобус с освобожденными палестинскими заключенными прибыл в Рамаллу

Автобус с палестинскими заключёнными, освобождёнными из израильских тюрем, прибыл на Западный берег реки Иордан.
Прямую трансляцию события ведёт египетский телеканал Аль-Кахира аль-Ихбария.
На опубликованных кадрах запечатлены моменты встречи освобождённых заключённых — у автобуса собралась многочисленная толпа. Транспортное средство, принадлежащее Международному комитету Красного Креста, доставило их в Рамаллу, административный центр палестинских территорий на Западном берегу.
Напомним, Израиль ранее принял решение отложить освобождение более 600 палестинских заключенных, которое было запланировано на 22 февраля. Причиной этого шага стало требование, чтобы радикальное палестинское движение ХАМАС прекратило проводить церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в секторе Газа.