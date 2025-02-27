Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию 600 детей из Сирии

«Работа на этом не заканчивается, когда дети приезжают, дальше мы занимаемся их реабилитацией по всем фронтам: и медицинской, и социальной, и психологической, это и работа с семьями, куда эти дети приезжают. Здесь тоже в помощь мои уполномоченные, большое им за это спасибо», — добавила омбудсмен.