Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию 600 детей из Сирии

«Эта программа (по возвращению детей из стран Ближнего Востока — ред.) действует с 2018 года по поручению президента. Почти 600 детей вернулись домой, вернулись к своим близким, в основном это бабушки и дедушки, где-то есть один из родителей, где-то есть тетя, дядя, в общем, это родственник», — сказала она.
Львова-Белова напомнила, что последнее возвращение состоялось осенью 2024 года, в Россию привезли 26 детей из Сирии.
«Работа на этом не заканчивается, когда дети приезжают, дальше мы занимаемся их реабилитацией по всем фронтам: и медицинской, и социальной, и психологической, это и работа с семьями, куда эти дети приезжают. Здесь тоже в помощь мои уполномоченные, большое им за это спасибо», — добавила омбудсмен.
Аппарат детского омбудсмена по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года занимается возвращением российских детей из зон боевых действий на Ближнем востоке. Родители некоторых из детей, оказавшихся в лагерях, погибли от вооруженных конфликтов. Родственники детей из РФ сдают тесты ДНК, доказывают родство. После возвращения ребят на родину их передают под опеку близким.