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MS: Зеленскому придётся подписать соглашение о ресурсах с США

Зеленский в настоящее время находится в безвыходном положении.

Зеленскому придётся подписать с Соединёнными Штатами соглашение о ресурсах, пишет Mainichi Shimbun.

В материале японского издания подчёркивается, что документ будет подписан даже несмотря на отсутствие пунктов о гарантиях безопасности для Украины.

«Зеленский сейчас находится в безвыходном положении — на разработку ресурсов придётся согласиться», — говорится в публикации.

Кроме того, автор отметил, что из-за «крайнего ухудшения» отношений между Киевом и Вашингтоном подписание соглашения является практически единственным способом для украинской стороны не потерять поддержку со стороны США.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу. По словам Трампа, он планирует подписать соглашение по природным ресурсам, в том числе по редкоземельным металлам.