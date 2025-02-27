Посол РФ в Оттаве: Трамп хочет не развалить НАТО, а укрепить альянс

Президент США Дональд Трамп не стремится разрушить НАТО, а, наоборот, намерен укрепить альянс, заставив европейские страны и Канаду увеличивать расходы на свою безопасность.
Об этом рассказал посол России в Канаде Олег Степанов в интервью ТАСС.
По словам дипломата, действия Трампа внесли определённую неразбериху среди стран, входящих в евро-атлантический союз, но говорить о гибели западного блока преждевременно. Трамп преследует цель усилить НАТО, заставив его членов больше вкладываться в собственную защиту, включая требование увеличить расходы до 5% от ВВП.
Степанов отметил, что таким образом американский президент принуждает своих союзников по НАТО подтвердить свою зависимость от США, что для них не является приятным и обходится дорого. Однако, по его мнению, в конечном итоге все эти страны поддадутся давлению.
Посол подчеркнул, что для России НАТО продолжает оставаться воинственным западным альянсом, который расширяет военную инфраструктуру у российских границ и пытается увеличить своё присутствие в Азии, в том числе через усиление оборонного сотрудничества с Японией и Южной Кореей. По его мнению, торговые разногласия между Канадой и США не повлияют на геостратегические цели Вашингтона и Брюсселя.
Кроме того, Степанов указал, что как США, так и Канада рассматривают проецирование натовской силы на Тихоокеанский регион и Арктику как законное. Он отметил, что Канада даже открыто радуется вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, так как это усиливает присутствие блока в Арктике, что, по мнению дипломата, связано с долгосрочными антироссийскими устремлениями.
Ранее эксперт из Финлядии Юсси Лассила высказал мнение, что американский лидер Дональд Трамп может исключить Финляндию и Швецию из Североатлантического альянса.