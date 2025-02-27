Посол РФ в Оттаве: Трамп хочет не развалить НАТО, а укрепить альянс

Кроме того, Степанов указал, что как США, так и Канада рассматривают проецирование натовской силы на Тихоокеанский регион и Арктику как законное. Он отметил, что Канада даже открыто радуется вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, так как это усиливает присутствие блока в Арктике, что, по мнению дипломата, связано с долгосрочными антироссийскими устремлениями.