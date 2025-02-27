WAFA: Израиль освободил 42 палестинца в рамках соглашения по Газе

По его данным, 37 человек прибыли в административную столицу палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, город Рамалла. Еще пятеро доставлены в Иерусалим.
Ранее арабские телеканалы показали кадры, на которых видно, как автобус, принадлежащий Международному комитету Красного Креста, прибыл в Рамаллу, где его встречала многочисленная толпа.
Седьмая группа включает 641 палестинца, среди которых 151 приговоренный к пожизненному заключению, а также 445 жителей Газы, в том числе 45 женщин и детей, которые были арестованы после 7 октября 2023 года, когда радикалы из палестинского анклава совершили нападение на израильскую территорию, сопровождавшееся убийствами в приграничных населенных пунктах и захватом заложников.
Соглашение о прекращении огня в Газе пережило очередной кризисный момент, когда в ночь на 23 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что еврейское государство решило отложить запланированное на 22 февраля освобождение более чем 600 палестинских заключенных до тех пор, пока движение ХАМАС не откажется от церемоний, сопровождающих освобождение израильских заложников или передачу их тел в секторе Газа. Однако уже в ночь на среду радикалы объявили, что Израиль выпустит группу палестинцев, которые должны были выйти на свободу 22 февраля, в обмен на тела четырех похищенных.
15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января. Первый этап продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.