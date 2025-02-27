WAFA: Израиль освободил 42 палестинца в рамках соглашения по Газе

Соглашение о прекращении огня в Газе пережило очередной кризисный момент, когда в ночь на 23 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что еврейское государство решило отложить запланированное на 22 февраля освобождение более чем 600 палестинских заключенных до тех пор, пока движение ХАМАС не откажется от церемоний, сопровождающих освобождение израильских заложников или передачу их тел в секторе Газа. Однако уже в ночь на среду радикалы объявили, что Израиль выпустит группу палестинцев, которые должны были выйти на свободу 22 февраля, в обмен на тела четырех похищенных.