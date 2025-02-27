Politico узнал о «трате времени» Макрона по гарантиям США для Украины

По данным издания, Макрон проинформировал о переговорах других европейских лидеров во время экстренно созванной получасовой видеоконференции. «[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.