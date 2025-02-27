Эксперт оценил численность остающихся в Курской области боевиков ВСУ

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил журналистам о напряжённой ситуации для украинских войск в Курской области. Он отметил, что российские силы уверенно прижимают украинцев, продвигаясь не только в этом регионе, но и по всей линии фронта. По его словам, позиции ВСУ начали «трещать по швам» под напором российских военных.