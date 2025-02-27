Бразилия сообщила об институциональных проблемах БРИКС из-за расширения

Саудовскую Аравию пригласили в БРИКС в 2023 году. В Эр-Рияде в январе этого года заявили, что страна официально не присоединилась к БРИКС, хотя ожидалось, что она будет новой страной-участницей БРИКС. МИД России прошлым летом назвал членство королевства неоспоримым фактом, но в конце декабря Кремль сообщил, что Саудовская Аравия взяла паузу в процессе присоединения к БРИКС, сославшись на незавершенность внутренних процедур в рамках вступления.