Жан-Пьер: Байден пал от расстрельной команды демократов

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила мнение, что Демократическая партия США беспрецедентным образом отстранила экс-президента Джо Байдена от участия в предвыборной гонке.
По её словам, против него была организована своего рода «расстрельная команда», что нанесло серьёзный ущерб на выборах, даже более значительный, чем многим кажется.
Она отметила, что никогда прежде не видела, чтобы партия действовала подобным образом, и призналась, что была шокирована произошедшим. По её мнению, внутрипартийные разногласия нанесли Демократической партии значительный ущерб.
Такое заявление Жан-Пьер сделала во время выступления в политическом институте Гарварда, трансляцию которого вели организаторы мероприятия.
Она подчеркнула, что Байден открыто говорил о своём возрасте и физическом состоянии, однако это не мешало ему быть эффективным лидером. По её утверждению, за один срок он сумел достичь того, на что другим президентам требуется два.
Кроме того, Жан-Пьер указала, что одной из ключевых проблем в этой ситуации стала дезинформация, которая также сыграла важную роль в вынужденном отказе Байдена от борьбы за второй срок.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы предыдущей администрации под руководством Джо Байдена, которого он охарактеризовал как самого неудачного лидера в истории США.