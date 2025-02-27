Дубинский: Зеленского свергнет его же окружение

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленского отстранит от власти его же окружение.
Депутат подчеркнул, что соратники Зеленского понимают, что им следует «разобраться» с ним раньше, что станет известно об объёмах разграбленных ими денежных средств.
«Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал Дубинский в Telegram.
Ранее Дубинский выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп избавится от Зеленского после заключения соглашения о природных ресурсах.