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Дубинский: Зеленского свергнет его же окружение

Соратники Зеленского понимают, что им следует «разобраться» с ним.

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленского отстранит от власти его же окружение.

Депутат подчеркнул, что соратники Зеленского понимают, что им следует «разобраться» с ним раньше, что станет известно об объёмах разграбленных ими денежных средств.

«Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал Дубинский в Telegram.

Ранее Дубинский выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп избавится от Зеленского после заключения соглашения о природных ресурсах.