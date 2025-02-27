В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, которые толкают солдат на смерть

Ранее захваченный в плен солдат Александр Чумак, служивший в 25-й отдельной военно-десантной бригаде ВСУ, признал факт насильственной мобилизации на Украине. Мужчин без разбора хватают на лицах и рабочих местах, после чего отправляют на фронт, отметил он.