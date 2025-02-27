Замглавы МИД Вершинин: Россия выступает за возобновление диалога по СНВ-III

При этом он подчеркнул, что данное направление требует очень тщательной и полномерной работы.
«А главное, конструктивного отношения партнёров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг к другу в интересах обеспечения стратегической стабильности», — отметил дипломат.
Российско-американское соглашение СНВ-III истекает 5 февраля 2026 года.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил об отсутствии основ для переговоров с США по стратегической стабильности.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, выразил мнение, что США ведут практически полноценную войну с Россией и желают стране стратегического поражения.