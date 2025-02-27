Сессия Заксобрания приняла ряд важных законопроектов

Также в окончательном чтении приняты поправки в закон «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», которые изменяют требования для участия строительных организаций в масштабных инвестиционных проектах. Эти изменения касаются строительства многоквартирных домов с предоставлением жилья для детей-сирот. При строительстве на льготных условиях в Иркутске, Иркутском районе, Ангарске и Шелеховском районе строительные компании будут обязаны передать не менее 6% общей площади построенного жилья в государственную собственность. В других муниципалитетах этот показатель составит не менее 3%.