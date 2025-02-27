Сессия Заксобрания приняла ряд важных законопроектов

В первом чтении был принят законопроект о штрафах за нарушение требований муниципалитетов в сфере благоустройства. Инициатива разработана по предложению депутатов Заксобрания области и на основе обращений жителей региона. Законопроект предусматривает административную ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушения муниципальных правовых актов в области эксплуатации и содержания объектов благоустройства, такие как парковка на газонах, вырубка зеленых насаждений, нанесение надписей, захламление придомовой территории и другие.
Парламентарии продолжат работу над законопроектом во втором чтении. В окончательном чтении были приняты изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Иркутской области. К летним верандам кафе и ресторанов будут применяться региональные требования, и заведениям общепита необходимо будет получать соответствующий документ бесплатно, как сообщает пресс-служба Заксобрания.
Также в окончательном чтении приняты поправки в закон «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», которые изменяют требования для участия строительных организаций в масштабных инвестиционных проектах. Эти изменения касаются строительства многоквартирных домов с предоставлением жилья для детей-сирот. При строительстве на льготных условиях в Иркутске, Иркутском районе, Ангарске и Шелеховском районе строительные компании будут обязаны передать не менее 6% общей площади построенного жилья в государственную собственность. В других муниципалитетах этот показатель составит не менее 3%.
Наталья Дикусарова, вице-спикер областного парламента и председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания, подчеркнула важность обеспечения детей-сирот качественным жильем, что является одной из ключевых задач, поставленных президентом. Она выразила благодарность коллегам из прокуратуры и правительства Иркутской области за качественную проработку законопроекта.