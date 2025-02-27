СМИ: Белый дом отменит более 90% контрактов USAID

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило порядка $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», а также $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии. Еще $2 млн были выделены на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.