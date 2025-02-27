СМИ: ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.