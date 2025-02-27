Конгрессмены США предложили назвать штат, аэропорт и день в честь Трампа

В Демократической партии используют эти инициативы для критики и отступления от предвыборных обещаний. «Республиканцы в палате представителей должны прекратить подавать эти отчаянные, бессмысленные законопроекты, которые никак не снижают стоимость аренды или продуктов, и просто арендовать одну из ракет Илона, чтобы написать “Люби меня, Донни” в небе над Мар-а-Лаго. Так было бы быстрее», — предложила член палаты представителей Жасмин Крокетт (Техас).