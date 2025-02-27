СМИ: Верховный суд разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь

«Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу», — говорится в сообщении.
В середине февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить выплаты по замороженной иностранной помощи. Как отметил суд по округу Колумбия, заявленная цель новой администрации состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности, однако «ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ».
Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое постановление о разморозке.
Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике США. Решение обжаловали в суде.