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СМИ: Верховный суд разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа пока не продолжать выплаты по программам иностранной помощи, передает агентство Associated Press.

Источник: AP 2024

«Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу», — говорится в сообщении.

В середине февраля федеральный судья обязал администрацию Трампа возобновить выплаты по замороженной иностранной помощи. Как отметил суд по округу Колумбия, заявленная цель новой администрации состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности, однако «ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра программ».

Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое постановление о разморозке.

Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике США. Решение обжаловали в суде.

Трамп Дональд