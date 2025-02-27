В Академическом районе Екатеринбурга появился уникальный суд

Он расположен в самом молодом районе страны — Академическом. Эта территория и дальше будет наполняться необходимой инфраструктурой, сообщил на торжественной церемонии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил строителей, городские и региональные власти, которые сработали как команда при реализации проекта.
«Это уникальный проект».
В Екатеринбурге появился еще один районный суд. Он открылся на перекрестке улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова в самом молодом районе страны — Академическом. Здание состоит из двух стеклянных кубов, символизирующих чаши весов богини Фемиды.
Вокруг стоят 24 треугольных пилона, они олицетворяют 3 грани судебного процесса: защиту, обвинение и суд. Их переменчивая высота символизирует разную степень доказанности вины и невиновности. На каждом из пилонов высечены цитаты из Конституции РФ.
Площадь здания суда составляет почти 17 тысяч квадратных метров, оно состоит из двух блоков. В первом будут работать 10 мировых судей, во втором — рассматриваться дела общей юрисдикции. Одновременно можно проводить до 30 заседаний.
Уникальность районного суда в Академическом в том, что он стал первым в современной истории России.
«Мы видим, как растет и развивается Академический, и, безусловно, наполнение инфраструктурой для жизни этого района крайне важно. Мне очень приятно, что Владимир Андреевич [Дмитриев, председатель Свердловского областного суда] взялся за реализацию этого серьезного, на первый взгляд неподъемного, проекта, и тем не менее у всех все получилось, — сказал на торжественной церемонии губернатор Евгений Куйвашев. — Строители, городские, региональные власти сработали как одна команда, чтобы жителям этого района было удобно обращаться в суды. Это уникальный проект, и мы будем продолжать улучшать судейскую инфраструктуру в городе и регионе».
Глава региона поблагодарил председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павла Крашенинникова за работу с федеральным законодательством, без которой невозможно было бы создать новый районный суд. Специально для Екатеринбурга Госдума приняла нормативную базу, которой теперь смогут пользоваться и другие мегаполисы страны.
По словам Павла Крашенинникова, это первый в современной истории России прецедент создания нового районного суда и строительства специально для него здания.
«Проведена большая работа».
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина напомнила, что в 2007 году состоялась торжественная церемония закладки первого камня на строительстве жилья в Академическом. Сейчас здесь вырос современный жилой район, который имеет всю необходимую инфраструктуру. Открытие здания суда — это еще одна значимая веха в его развитии.
«Проведена большая работа. Депутаты по инициативе председателя Свердловского областного суда подготовили проект федерального закона о создании Академического районного суда, — сказала Людмила Бабушкина. — Конечно, без влияния, без авторитета Павла Владимировича Крашенинникова не удалось бы решить этот вопрос. Финансирование на возведение этого современного здания было выделено из областного бюджета. Депутаты поддержали такое решение губернатора Свердловской области».
По ее словам, сейчас идет процесс формирования штата судей общей юрисдикции и мировых судей, который будут работать в новом здании. На заседании Заксобрания будут рассмотрены кандидатуры мировых судей для Академического районного суда.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил благодарность за реализацию проекта и поддержку развития Академического района. Ведь здесь строятся школы и детские сады, административные здания, развивается социальная инфраструктура, был запущен трамвай. Таким образом формируется полноценный административный центр восьмого района Екатеринбурга.
«Сегодня мы открываем одну из первых ласточек — это здание районного суда, которое построено в рекордно короткие сроки, всего лишь за год», — сказал Алексей Орлов.
Глава города пожелал удачи, успехов и «справедливых и взвешенных решений в доме правосудия».