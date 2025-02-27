В Академическом районе Екатеринбурга появился уникальный суд

«Мы видим, как растет и развивается Академический, и, безусловно, наполнение инфраструктурой для жизни этого района крайне важно. Мне очень приятно, что Владимир Андреевич [Дмитриев, председатель Свердловского областного суда] взялся за реализацию этого серьезного, на первый взгляд неподъемного, проекта, и тем не менее у всех все получилось, — сказал на торжественной церемонии губернатор Евгений Куйвашев. — Строители, городские, региональные власти сработали как одна команда, чтобы жителям этого района было удобно обращаться в суды. Это уникальный проект, и мы будем продолжать улучшать судейскую инфраструктуру в городе и регионе».