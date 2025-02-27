Балицкий: в Запорожской области сократят штат чиновников

Он подчеркнул, что необходимо сократить дистанцию от главы региона до конкретного исполнителя. «Упростить коммуникацию между руководителем области — губернатором и министрами, на мой взгляд, правильно. Мы объединяем ряд министерств, уменьшаем штатную численность аппарата управления администрации и правительства. Мы убираем заместителей министров лишних, формируем больше не департаменты, а управления, чтобы было больше тех, кто с сошкой, и, скажем так, меньше тех, кто с ложкой», — пояснил собеседник агентства.