Балицкий: в Запорожской области сократят штат чиновников

«Считаю, что я как губернатор, как человек, которому на сегодняшний день доверяет президент [России Владимир Путин], должен брать на себя всю полноту ответственности [принятия] правильных и быстрых решений для того, чтобы максимально быстро интегрировать Запорожскую область в РФ. И законодательно, и ментально, и экономически», — сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что необходимо сократить дистанцию от главы региона до конкретного исполнителя. «Упростить коммуникацию между руководителем области — губернатором и министрами, на мой взгляд, правильно. Мы объединяем ряд министерств, уменьшаем штатную численность аппарата управления администрации и правительства. Мы убираем заместителей министров лишних, формируем больше не департаменты, а управления, чтобы было больше тех, кто с сошкой, и, скажем так, меньше тех, кто с ложкой», — пояснил собеседник агентства.
Губернатор подчеркнул, что на освобожденной Вооруженными силами России части Запорожской области сейчас «нет смысла раздувать штат» управленцев. «И президент поддержал эту идею, он подписал согласие на изменение структуры правительства. Когда вся Запорожская область будет освобождена, и город Запорожье, и еще пять районов, тогда, пожалуй, мы вернемся к конструкции: премьер правительства, вице-премьеры, заместители губернатора. Сейчас это слишком большой штат», — отметил он.
17 января Балицкий сообщил, что в Запорожской области утверждена новая структура правительства. Она предполагает, в том числе, совмещение должностей губернатора и главы правительства региона. Балицкий уточнил, что в течение двух месяцев будут внесены изменения в нормативно-правовые акты Запорожской области, кадровые документы будут приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.